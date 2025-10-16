16 октября 2025

Челябинец, укравший иконы из храма, получил наказание

Житель поселка Петровский (Челябинская область), укравший иконы из храма Святителя Василия Великого, получил наказание. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначили три года условно.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Приговор не вступил в законную силу.

При этом адвокат настаивал на переквалификации действий своего подзащитного с ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность) на статью 158 УК РФ (кража) и прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Представитель потерпевшего простил подсудимого и не имеет претензий.

Мужчина попался на хищении икон в начале января. В судже удалось доказать, что, находясь в храме, он похитил иконы «Не рыдай мене мати» стоимостью 15 тысяч рублей и «Собор преподобных старцев Оптинских», стоимостью 1,5 тысячи рублей. Первая, по заключению экспертов, является культурной ценностью.

