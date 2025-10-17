В СВР обозначили позицию России по вопросу поставок Украине Tomahawk

Россия воспримет возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине как недружественный и опасный шаг, способный серьезно усилить угрозы для глобальной безопасности. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Если он совершится, Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности — не только европейской, но и мировой безопасности», — сообщил Нарышкин. Об этом он заявил на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.
Ранее стало известно, что в ходе грядущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон планируется обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом моменты военной поддержки, включая перспективы передачи дальнобойных вооружений. Первоначально предполагалось, что стороны рассмотрят вопрос о предоставлении Украине ракет большой дальности Tomahawk. Однако после телефонного разговора между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным Трамп подчеркнул, что подобные ракеты необходимы и самим Соединенным Штатам. В связи с этим решение о возможных поставках остается не принятым.
