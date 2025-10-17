В СВР обозначили позицию России по вопросу поставок Украине Tomahawk

Если Киеву передадут Tomahawk, это будет воспринято Россией как враждебный шаг
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению Нарышкина, поставки «Томагавков» Украине увеличивает риски мировой безопасности
По мнению Нарышкина, поставки «Томагавков» Украине увеличивает риски мировой безопасности Фото:

Россия воспримет возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине как недружественный и опасный шаг, способный серьезно усилить угрозы для глобальной безопасности. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Если он совершится, Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности — не только европейской, но и мировой безопасности», — сообщил Нарышкин. Об этом он заявил на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде.

Ранее стало известно, что в ходе грядущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон планируется обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом моменты военной поддержки, включая перспективы передачи дальнобойных вооружений. Первоначально предполагалось, что стороны рассмотрят вопрос о предоставлении Украине ракет большой дальности Tomahawk. Однако после телефонного разговора между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным Трамп подчеркнул, что подобные ракеты необходимы и самим Соединенным Штатам. В связи с этим решение о возможных поставках остается не принятым.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия воспримет возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине как недружественный и опасный шаг, способный серьезно усилить угрозы для глобальной безопасности. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. «Если он совершится, Россия воспримет этот шаг как враждебный. И этот шаг, если, опять-таки, будет предпринят, конечно, существенным образом повысит риски в сфере безопасности — не только европейской, но и мировой безопасности», — сообщил Нарышкин. Об этом он заявил на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ в Самарканде. Ранее стало известно, что в ходе грядущего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон планируется обсудить с главой Белого дома Дональдом Трампом моменты военной поддержки, включая перспективы передачи дальнобойных вооружений. Первоначально предполагалось, что стороны рассмотрят вопрос о предоставлении Украине ракет большой дальности Tomahawk. Однако после телефонного разговора между американским лидером и президентом России Владимиром Путиным Трамп подчеркнул, что подобные ракеты необходимы и самим Соединенным Штатам. В связи с этим решение о возможных поставках остается не принятым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...