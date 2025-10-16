16 октября 2025

Челябинский завод гусеничной техники построит новый цех

Новый цех позволит выпускать детали для ходовых систем и трансмиссий спецтехники
Новый цех позволит выпускать детали для ходовых систем и трансмиссий спецтехники

Завод гусеничной техники «Техтрон-ТТ» в Челябинске построит новый цех. Как рассказали в пресс-службе реготделения Союза машиностроителей РФ, корпус задействуют для выпуска основной продукции.

«В цехе разместят кузнечно-прессовое оборудование. Оно позволит существенно нарастить выпуск деталей для ходовых систем и трансмиссий экскаваторов и бульдозеров», — заявил СоюзМаш на своих интернет-ресурсах.

Финподдержку проекту окажет региональный Фонд развития промышленности. Наблюдательный совет ФРП одобрил компании льготный целевой заем в размере 69,4 млн рублей под 5% годовых по программе «Промышленная ипотека». Общий объем инвестиций в проект составляет почти 120 млн рублей.

По словам учредителя предприятия Альберта Давлетова, благодаря господдержке завод сможет перейти к полному циклу производства. В новом корпусе площадью 1,44 кв метра будут осуществляться все этапы — от резки заготовок до термообработки и очистки. Реализация проекта позволит создать 16 новых рабочих мест.

