Уголовное дело бывшей статусной чиновницы Чирковой рассмотрят заново

Апелляция отменила приговор нижестоящей инстанции
Пермский краевой суд отменил приговор для бывшего руководителя управления капитального строительства Перми Ирины Чирковой. Информацию об этом URA.RU рассказал адвокат Чирковой Максим Вдовиченко.
«Судья краевого суда отменила приговор для Ирины Чирковой. Дело будет рассмотрено повторно», — уточнила сторона защиты.
Ранее Чиркова была признана виновной в получении взятки от бизнесмена Сергея Микова. Экс-чиновница получила от предпринимателя сумму, превышающую 5 млн рублей за то, что подпишет акты приемки работ от компании Микова на различных инфраструктурных объектах Перми.
