Пермский ученый развеял мифы о вреде модного винограда-гиганта

В Перми набирает популярность гигантский виноград Шайн Мускат. Сорт стал трендом в социальных сетях, и вокруг него сразу появилось много мифов. Действительно ли огромный виноград напичкан пестицидами и является ли он опаснее других сортов, URA.RU рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Никита Фаустов.
«Сорт Шайн Мускат имеет долгую историю. Его вывели в Японии еще в 1988 году. Ученые-селекционеры годами скрещивали разные сорта винограда, отбирая из тысяч побегов только те, что сочетали в себе лучшие качества: крупный размер, отсутствие косточек, насыщенный вкус и устойчивость к болезням. В результате был выведен Шайн Мускат — сорт, в котором человек усилил его природные достоинства», — рассказал Никита Фаустов.
Миф 1: низкое содержание сахара
Вкус огромного винограда отличается от других сортов, поэтому многие думают, что Шайн Мускат содержит меньше сахара. По словам ученого, это не так. «Уровень сахара в нем сопоставим с другими видами — примерно две-две с половиной чайные ложки на сто граммов. Иллюзия „неприторности“ создается благодаря сложному букету, в котором сладость гармонично сочетается с оттенками апельсина, груши, манго и даже розы», — отметил эксперт.
Также в винограде-гиганте содержатся те же витамины и минералы, что и в других сортах. Речь идет о калии, необходимом для здоровья сердца, витамине К, важном для свертываемости крови, и некоторых витаминах группы В. Кроме того, Шайн Мускат содержит витамин Р, укрепляющий сосуды, ресвератрол, обладающий противовоспалительными свойствами, и танины, обладающие антибактериальным эффектом.
Миф 2: диетический
Миф о его низкокалорийности также не соответствует действительности. В 100 граммах Шайн Муската от 69 до 80 калорий, как и в большинстве сортов винограда. Поэтому тем, кто следит за фигурой, рекомендуют употреблять его в меру. К тому же большое количество сахаров может вызвать дискомфорт в органах пищеварения.
Миф 3: напичкан пестицидами
Большие ягоды Шайн Мускат получил не из-за обилия химических стимуляторов. Это результат целенаправленной селекции. «Химикаты используются только для защиты растений от болезней и вредителей, но не могут сильно изменить размер плодов. Сорт уникален тем, что каждая ягода содержит больше клеток и межклеточного пространства. Если обычный виноград весит 5-8 граммов, то этот достигает 15-20 граммов», — отметил Никита Фаустов.
Ученый не исключил наличия пестицидов в импортном винограде. Но этот момент строго контролируется таможней.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми виноград Шайн Мускат упал в цене. Килограмм стали продавать от 300 рублей.
