Врачи из ХМАО развеяли главные мифы о женском раке

Онкологи Мегионской городской больницы рассказали о самых распространенных заблуждениях о раке молочной железы, которые мешают женщинам своевременно обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщает телеграм-канал медучреждения.
«Если опухоль обнаружена на ранней стадии, вероятность полного излечения превышает 90%. Современные методы диагностики позволяют выявлять опухоли размером в несколько миллиметров», — заявила врач-онколог Айнура Самедова. Она отметила, что маммография остается безопасным и эффективным методом диагностики, а доза облучения при ней минимальна.
Специалисты опровергли миф о наследственной предрасположенности как основном факторе риска — 70-80% случаев заболевания возникают у женщин без семейной истории рака. Также врачи пояснили, что боль в груди редко свидетельствует об онкологии, а здоровый образ жизни значительно снижает риски заболевания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!