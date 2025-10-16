16 октября 2025

Врачи из ХМАО развеяли главные мифы о женском раке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Онкологи из ХМАО развеяли мифы о раке груди
Онкологи из ХМАО развеяли мифы о раке груди Фото:

Онкологи Мегионской городской больницы рассказали о самых распространенных заблуждениях о раке молочной железы, которые мешают женщинам своевременно обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщает телеграм-канал медучреждения.

«Если опухоль обнаружена на ранней стадии, вероятность полного излечения превышает 90%. Современные методы диагностики позволяют выявлять опухоли размером в несколько миллиметров», — заявила врач-онколог Айнура Самедова. Она отметила, что маммография остается безопасным и эффективным методом диагностики, а доза облучения при ней минимальна.

Специалисты опровергли миф о наследственной предрасположенности как основном факторе риска — 70-80% случаев заболевания возникают у женщин без семейной истории рака. Также врачи пояснили, что боль в груди редко свидетельствует об онкологии, а здоровый образ жизни значительно снижает риски заболевания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Онкологи Мегионской городской больницы рассказали о самых распространенных заблуждениях о раке молочной железы, которые мешают женщинам своевременно обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщает телеграм-канал медучреждения. «Если опухоль обнаружена на ранней стадии, вероятность полного излечения превышает 90%. Современные методы диагностики позволяют выявлять опухоли размером в несколько миллиметров», — заявила врач-онколог Айнура Самедова. Она отметила, что маммография остается безопасным и эффективным методом диагностики, а доза облучения при ней минимальна. Специалисты опровергли миф о наследственной предрасположенности как основном факторе риска — 70-80% случаев заболевания возникают у женщин без семейной истории рака. Также врачи пояснили, что боль в груди редко свидетельствует об онкологии, а здоровый образ жизни значительно снижает риски заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...