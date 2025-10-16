16 октября 2025

Украл с остановки и вымогал деньги: в Екатеринбурге наказали похитителя подростков

В Екатеринбурге посадили в колонию похитителей двух подростков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Максим Лавелин попал под стражу прошлым летом (архивное фото)
Максим Лавелин попал под стражу прошлым летом (архивное фото) Фото:

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 29-летнему Максиму Лавелину, который похитил с остановки двух подростков и требовал выкуп у родственников. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Похищение

По версии следствия, днем 9 июля 2024 года Лавелин подошел к двум подросткам 15 и 16 лет на остановке «Сосновый бор» (Чкаловский район). Одного из них он несколько раз ударил и заставил парней пройти с ним до квартиры. Там он стал вымогать у подростков 30 и 50 тысяч рублей. Юноши позвонили родным и попросили перевести деньги. Максим получил 80 тысяч рублей, но стал требовать от матери одного из парней — гендиректора финансовой организации — еще 300 тысяч.

Инцидент произошел на остановке (архивное фото)
Инцидент произошел на остановке (архивное фото)
Фото:

«[Лавелин] забрал у моего сына телефон и сказал: „Если побежишь, догоню и изобью“. Сыну пришлось следовать за ним. По пути он снимал его на видео, пинал и говорил всякую ерунду. В квартире незнакомец стал вымогать 50 тысяч, тогда сын позвонил старшему брату. Спустя час он перевел ему деньги — они не сразу дошли: платеж завис по какой-то причине. После этого негодяй закрыл сына в квартире и пошел за его другом — тот все это время ждал на улице. Приведя его в квартиру, он его сильно избил, штаны были все в крови. И начал вымогать у него 30 тысяч рублей, их отправил мой старший сын. После этого незнакомец отпустил обоих», — с ужасом вспоминала бизнесвумен. 

Через несколько часов к вымогателю ворвался спецназ. «Мой старший сын вычислил, где находится младший. Он сделал скриншот видео, которое отправил мужчина, и прогнал его через онлайн-карты. Затем к дому приехала я, мы вызвали полицейских», — добавила женщина. Лавелина обвинили в четырех преступлениях: похищении, вымогательстве, грабеже и разбое.

Кто такой Лавелин

Максим и ранее попадал под прицел силовиков. В 2014-м его поймали на улице с наркотиками. Мужчина раскаялся, дело рассмотрели в особом порядке. Суд дал ему полтора года условно. После этого он женился, в семье появился ребенок.

Максим Лавелин уже был судим
Максим Лавелин уже был судим
Фото:

Однажды он откликнулся на вакансию наркокурьера. С 2016 года он работал закладчиком и смог добиться повышения до заведующего складом запрещенных веществ. Максим был обязан забирать крупные партии наркотиков и делать из них «закладки» для дальнейшей продажи. Этим он занимался по ночам, пока супруга и ребенок спали. Деньги мужчине перечисляли на карту жену, ей он говорил, что зарабатывает игрой в интернет-казино. 

Когда Лавелина поймали, то у него нашли полкило «синтетики», готовой к распространению. Суд над ним прошел в 2018 году. Максима приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Однако он вышел условно-досрочно, следует из судебных материалов.

Новый фигурант

Судьбу Лавелина решили в Чкаловском суде
Судьбу Лавелина решили в Чкаловском суде
Фото:

Немного пробыв на свободе, Максим вновь попал в изолятор. Позже URA.RU стало известно, что в его уголовном деле появилась подельница — некая Кристина Партина. СК обвинил ее в разбое и вымогательстве. Под стражу ее не заключили, на слушания она приходила из дома.

У Партиной ранее тоже были проблемы с законом. В 2018-м ее признали виновной в склонении к потреблению наркотиков. В прошлом году ее поймали с «закладкой», за что она получила полгода ограничения свободы. Но еще до второго приговора Кристина вляпалась в новую криминальную историю. 4 ноября 2024 года, находясь в отделении банка, она украла сотовый телефон. Через несколько минут женщина зашла в магазин и попросила продавца дать ей телефон, чтобы позвонить. Партина получила смартфон, сбежала с ним и перевела себе три тысячи рублей через онлайн-банк потерпевшей. Кристина вину не признала, заявила, что умысла на кражи у нее не было. Этой весной Партину приговорили к трем годам в колонии. Известно, что ее дети находятся в детском доме.

Приговор

16 октября районный суд провозгласил приговор. Лавелина и Партину признали виновными в преступлениях. Первому назначили шесть лет в колонии строгого режима, вторая получила 4,5 лет лишения свободы (приговор соединили с предыдущим).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 29-летнему Максиму Лавелину, который похитил с остановки двух подростков и требовал выкуп у родственников. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Похищение По версии следствия, днем 9 июля 2024 года Лавелин подошел к двум подросткам 15 и 16 лет на остановке «Сосновый бор» (Чкаловский район). Одного из них он несколько раз ударил и заставил парней пройти с ним до квартиры. Там он стал вымогать у подростков 30 и 50 тысяч рублей. Юноши позвонили родным и попросили перевести деньги. Максим получил 80 тысяч рублей, но стал требовать от матери одного из парней — гендиректора финансовой организации — еще 300 тысяч. «[Лавелин] забрал у моего сына телефон и сказал: „Если побежишь, догоню и изобью“. Сыну пришлось следовать за ним. По пути он снимал его на видео, пинал и говорил всякую ерунду. В квартире незнакомец стал вымогать 50 тысяч, тогда сын позвонил старшему брату. Спустя час он перевел ему деньги — они не сразу дошли: платеж завис по какой-то причине. После этого негодяй закрыл сына в квартире и пошел за его другом — тот все это время ждал на улице. Приведя его в квартиру, он его сильно избил, штаны были все в крови. И начал вымогать у него 30 тысяч рублей, их отправил мой старший сын. После этого незнакомец отпустил обоих», — с ужасом вспоминала бизнесвумен.  Через несколько часов к вымогателю ворвался спецназ. «Мой старший сын вычислил, где находится младший. Он сделал скриншот видео, которое отправил мужчина, и прогнал его через онлайн-карты. Затем к дому приехала я, мы вызвали полицейских», — добавила женщина. Лавелина обвинили в четырех преступлениях: похищении, вымогательстве, грабеже и разбое. Кто такой Лавелин Максим и ранее попадал под прицел силовиков. В 2014-м его поймали на улице с наркотиками. Мужчина раскаялся, дело рассмотрели в особом порядке. Суд дал ему полтора года условно. После этого он женился, в семье появился ребенок. Однажды он откликнулся на вакансию наркокурьера. С 2016 года он работал закладчиком и смог добиться повышения до заведующего складом запрещенных веществ. Максим был обязан забирать крупные партии наркотиков и делать из них «закладки» для дальнейшей продажи. Этим он занимался по ночам, пока супруга и ребенок спали. Деньги мужчине перечисляли на карту жену, ей он говорил, что зарабатывает игрой в интернет-казино.  Когда Лавелина поймали, то у него нашли полкило «синтетики», готовой к распространению. Суд над ним прошел в 2018 году. Максима приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Однако он вышел условно-досрочно, следует из судебных материалов. Новый фигурант Немного пробыв на свободе, Максим вновь попал в изолятор. Позже URA.RU стало известно, что в его уголовном деле появилась подельница — некая Кристина Партина. СК обвинил ее в разбое и вымогательстве. Под стражу ее не заключили, на слушания она приходила из дома. У Партиной ранее тоже были проблемы с законом. В 2018-м ее признали виновной в склонении к потреблению наркотиков. В прошлом году ее поймали с «закладкой», за что она получила полгода ограничения свободы. Но еще до второго приговора Кристина вляпалась в новую криминальную историю. 4 ноября 2024 года, находясь в отделении банка, она украла сотовый телефон. Через несколько минут женщина зашла в магазин и попросила продавца дать ей телефон, чтобы позвонить. Партина получила смартфон, сбежала с ним и перевела себе три тысячи рублей через онлайн-банк потерпевшей. Кристина вину не признала, заявила, что умысла на кражи у нее не было. Этой весной Партину приговорили к трем годам в колонии. Известно, что ее дети находятся в детском доме. Приговор 16 октября районный суд провозгласил приговор. Лавелина и Партину признали виновными в преступлениях. Первому назначили шесть лет в колонии строгого режима, вторая получила 4,5 лет лишения свободы (приговор соединили с предыдущим).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...