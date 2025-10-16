Украл с остановки и вымогал деньги: в Екатеринбурге наказали похитителя подростков

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 29-летнему Максиму Лавелину, который похитил с остановки двух подростков и требовал выкуп у родственников. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Похищение
По версии следствия, днем 9 июля 2024 года Лавелин подошел к двум подросткам 15 и 16 лет на остановке «Сосновый бор» (Чкаловский район). Одного из них он несколько раз ударил и заставил парней пройти с ним до квартиры. Там он стал вымогать у подростков 30 и 50 тысяч рублей. Юноши позвонили родным и попросили перевести деньги. Максим получил 80 тысяч рублей, но стал требовать от матери одного из парней — гендиректора финансовой организации — еще 300 тысяч.
«[Лавелин] забрал у моего сына телефон и сказал: „Если побежишь, догоню и изобью“. Сыну пришлось следовать за ним. По пути он снимал его на видео, пинал и говорил всякую ерунду. В квартире незнакомец стал вымогать 50 тысяч, тогда сын позвонил старшему брату. Спустя час он перевел ему деньги — они не сразу дошли: платеж завис по какой-то причине. После этого негодяй закрыл сына в квартире и пошел за его другом — тот все это время ждал на улице. Приведя его в квартиру, он его сильно избил, штаны были все в крови. И начал вымогать у него 30 тысяч рублей, их отправил мой старший сын. После этого незнакомец отпустил обоих», — с ужасом вспоминала бизнесвумен.
Через несколько часов к вымогателю ворвался спецназ. «Мой старший сын вычислил, где находится младший. Он сделал скриншот видео, которое отправил мужчина, и прогнал его через онлайн-карты. Затем к дому приехала я, мы вызвали полицейских», — добавила женщина. Лавелина обвинили в четырех преступлениях: похищении, вымогательстве, грабеже и разбое.
Кто такой Лавелин
Максим и ранее попадал под прицел силовиков. В 2014-м его поймали на улице с наркотиками. Мужчина раскаялся, дело рассмотрели в особом порядке. Суд дал ему полтора года условно. После этого он женился, в семье появился ребенок.
Однажды он откликнулся на вакансию наркокурьера. С 2016 года он работал закладчиком и смог добиться повышения до заведующего складом запрещенных веществ. Максим был обязан забирать крупные партии наркотиков и делать из них «закладки» для дальнейшей продажи. Этим он занимался по ночам, пока супруга и ребенок спали. Деньги мужчине перечисляли на карту жену, ей он говорил, что зарабатывает игрой в интернет-казино.
Когда Лавелина поймали, то у него нашли полкило «синтетики», готовой к распространению. Суд над ним прошел в 2018 году. Максима приговорили к 13 годам в колонии строгого режима. Однако он вышел условно-досрочно, следует из судебных материалов.
Новый фигурант
Немного пробыв на свободе, Максим вновь попал в изолятор. Позже URA.RU стало известно, что в его уголовном деле появилась подельница — некая Кристина Партина. СК обвинил ее в разбое и вымогательстве. Под стражу ее не заключили, на слушания она приходила из дома.
У Партиной ранее тоже были проблемы с законом. В 2018-м ее признали виновной в склонении к потреблению наркотиков. В прошлом году ее поймали с «закладкой», за что она получила полгода ограничения свободы. Но еще до второго приговора Кристина вляпалась в новую криминальную историю. 4 ноября 2024 года, находясь в отделении банка, она украла сотовый телефон. Через несколько минут женщина зашла в магазин и попросила продавца дать ей телефон, чтобы позвонить. Партина получила смартфон, сбежала с ним и перевела себе три тысячи рублей через онлайн-банк потерпевшей. Кристина вину не признала, заявила, что умысла на кражи у нее не было. Этой весной Партину приговорили к трем годам в колонии. Известно, что ее дети находятся в детском доме.
Приговор
16 октября районный суд провозгласил приговор. Лавелина и Партину признали виновными в преступлениях. Первому назначили шесть лет в колонии строгого режима, вторая получила 4,5 лет лишения свободы (приговор соединили с предыдущим).
