В Екатеринбурге есть место, где прошлое и настоящее встречаются лицом к лицу — буквально. Речь о цыганских участках на городских кладбищах, которые невозможно не заметить. Монументальные надгробия, скульптуры в полный рост, роскошные кресты и сложные композиции — здесь память о предках превращается в настоящий арт-объект. Особенно ярко это явление проявляется на Широкореченском кладбище — старейшем некрополе города. Корреспондент URA.RU отправилась туда, чтобы рассказать, почему цыганские захоронения так выделяются на фоне других.

Широкореченское кладбище

Широкореченское кладбище — не просто место вечного покоя для тысяч екатеринбуржцев. Здесь нашли приют отец и брат первого президента России Бориса Ельцина, революционерка Анна Бычкова, выдающиеся ученые, врачи, артисты, спортсмены и общественные деятели. Но среди мраморных плит и скромных памятников вдруг вырастают целые скульптурные ансамбли — цыганские участки, словно отдельная глава в истории города.

Цыганские захоронения поражают размахом. Памятники здесь часто изображают усопших в полный рост, с удивительной детализацией и реализмом. Скульптуры, портреты, сцены из жизни — все это выполнено из дорогих материалов: гранита, мрамора, бронзы. Каждый памятник — словно рассказ о человеке, его статусе, семейной истории и уважении, которым он пользовался при жизни.

Несмотря на устойчивые мифы, цыгане — глубоко верующий народ. В России большинство представителей общины исповедуют православие. Это отражается и на надгробиях: массивные кресты, иконы, изображения с нательными крестами. Для цыган важно не только достойно проводить родственника в последний путь, но и сохранить память о нем для будущих поколений.

Почему цыганские памятники такие масштабные?

В цыганской культуре существует негласный закон: старших нужно почитать при жизни и после смерти. Большой памятник — символ любви, уважения и статуса. Его заказывают индивидуально, часто с учетом заслуг и особенностей личности покойного. В оформлении не скупятся на материалы и художественные решения: чем масштабнее и богаче надгробие, тем выше уважение к ушедшему.

Цыганские надгробия — это не только кресты и портреты. Часто здесь можно увидеть цветочные орнаменты, сцены из жизни, символы профессии или увлечений покойного. На многих участках установлены скамейки и столики для поминальных обедов, кованые ограды, которые превращают могилу в место семейных встреч и воспоминаний.

Для цыган важно не только достойно похоронить родственника, но и регулярно навещать его могилу. Поминки, родительские дни, религиозные праздники — поводы для сбора всей семьи. Здесь обсуждаются семейные дела, поддерживается связь между поколениями, укрепляются родственные узы.

На Широкореченском кладбище покоятся представители известных кланов, которые пользовались уважением и влиянием в общине. Их могилы выделяются особенно: масштабом, богатым декором. Это место, куда регулярно приходят родственники, друзья, знакомые — чтобы вспомнить, отдать дань уважения, посоветоваться с духом предка.

Реакция екатеринбуржцев на цыганские захоронения

Крупные цыганские захоронения вызывают у горожан противоречивые чувства. Некоторые отмечают богатство и самобытность традиций, другие же критикуют излишнюю роскошь и считают такие памятники вызывающими. Среди горожан нередко возникают вопросы о происхождении средств, потраченных на столь пышное оформление могил.

Во время визита на кладбище корреспондент встретил семью, пришедшую почтить память родственника. В беседе Николай поделился своим мнением о цыганских памятниках, отметив с иронией: «Даже Тутанхамон позавидует», — и с этим сложно не согласиться: размеры и оформление некоторых захоронений действительно поражают своим размахом.

Тем не менее большинство екатеринбуржцев признают, что цыганские кладбищенские комплексы стали неотъемлемой частью культурного облика города. Широкореченское кладбище сегодня воспринимается не только как место памяти и скорби, но и как своеобразный музей под открытым небом.

