Жителей пермских элитных поселков будут кормить бургерами и пиццей

В Пермском крае крупная сеть общественного питания «Алендвик», в которую входят бренды SFC-Express, BRandICE, «Вкус странствий» и другие, расширяет количество точек. На трассе Пермь — Березники рядом с отворотом на деревню Бобки откроется новое кафе Chicken. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Самая крупная сеть общественного питания Пермского края по количеству точек — компания „Алендвик“ — открывает новое кафе на трассе в направлении Березников. Площадь заведения составляет 186 квадратных метров, вместимость — 28 посадочных мест. Открытие запланировано в конце октября», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в меню будут представлены гамбургеры, пицца и другие популярные блюда быстрого питания. По словам представителей компании, ранее кафе в этом направлении не было. Открытие точки создаст новую зону питания и отдыха не только для автомобилистов, но и для жителей ближайших населенных пунктов. В том направлении находятся престижные коттеджные поселки. «Для нас важно быть ближе к людям — не только в городе, но и в населенных пунктах, где раньше не было наших заведений», — отметила генеральный директор ГК «Алендвик» Елена Юнко.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми готовится к открытию ресторан «Облака». Популярное заведение начнет свою работу спустя шесть лет после закрытия.
