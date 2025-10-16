16 октября 2025

КС РФ разберет вопрос конфликта интересов по запросу челябинского парламента

К проблемам челябинских депутатов всех уровней подключили Конституционный суд
К проблемам челябинских депутатов всех уровней подключили Конституционный суд

Депутаты Заксобрания Челябинской области просят Конституционный суд проверить нормы законов о противодействии коррупции и о местном самоуправлении применительно к возникающим конфликтам интересов, которые в схожих случаях оцениваются судами по-разному. Эту информацию подтвердили URA.RU в ЗСО.

Так, в Копейске в июне 2023 года по требованию прокуратуры суд лишил мандатов пятерых народных избранников из так называемого «коммунального пула». С этим решением согласились все судебные инстанции до Верховного суда включительно. Однако позже ВС РФ выносил прямо противоположные вердикты по делам, связанным с другими регионами.

Возвращаясь к Челябинской области: в мае 2024 года депутат горсобрания Миасса Анастасия Захарова по суду лишилась мандата. По мнению прокуратуры, она голосовала за присвоение звания «Почетный гражданин города Миасса» своему родственнику, что и являлось конфликтом интересов. Однако в июле 2025 года Верховный суд отменил это решение, поскольку оно «принималось всем представительным органом — собранием депутатов — тайным голосованием, и голос Захаровой не был решающим».

«В 43 муниципалитетах Челябинской области представительные органы часто сталкиваются с необходимостью разъяснения вопросов, связанных с коррупцией. Они обращаются в ЗСО за разъяснениями и консультациями. Однако в ФЗ „Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ“ подобных исключений по вопросу конфликта интересов при принятии коллегиальных решений не отражено. Это противоречие вызывает вопросы», — пояснили URA.RU в пресс-службе заксобрания.

