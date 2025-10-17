Названо количество пострадавших от украинских атак россиян

Более 24 тысяч мирных жителей РФ пострадали от атак ВСУ
От атак ВСУ с 2022 года пострадали больше 24 тысяч мирных россиян
От атак ВСУ с 2022 года пострадали больше 24 тысяч мирных россиян
Спецоперация РФ на Украине

От атак ВСУ пострадали более 24 тысяч мирных жителей России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Более 24 тысяч мирных жителей России пострадали от атак ВСУ с февраля 2022 года. 1749 жителей пострадали с июля по сентябрь 2025 года», — сказал Миршоник на онлайн-брифинге. Он подчеркнул, что это наибольший показатель с начала года. По словам посла, с февраля 2022-го ВСУ выпустили более 316 тысяч боезарядов по мирному населению и гражданским объектам России.

