Супружеская пара ранена из-за удара ВСУ по Белгородской области

В городе Грайворон (Белгородская область) из-за удара ВСУ была ранена супружеская пара. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате детонации FPV-дрона на территории частного домовладения ранены супруги. Предварительно, у обоих минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и баротравма», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, сейчас скорая доставляет их в больницу Белгорода.
Гладков рассказал и о разрушениях. Так, у дома пострадавших был повреждены забор и надворная постройка. От другого удара дрона выбиты стекла ГАЗели. В селе Козинка беспилотник ударил по объекту инфраструктуры — в части села временно отсутствует электроснабжение — там работают аварийные службы. В селе Глотово БПЛА разрушил надворную постройку.
