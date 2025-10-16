16 октября 2025

Полиция вернула жителю ХМАО почти миллион рублей, найденный на улице школьником

Потерявший почти миллион мужчина в ХМАО забрал свои деньги в полиции
В Нижневартовске (ХМАО) владелец 750 тысяч рублей, забытых на лавочке у подъезда, забрал свои деньги Об этом URA.RU сообщили в полиции.

«Сегодня владелец денег, оставленных на лавочке у дома, забрал свои деньги. Подтверждением того, что именно этот человек потерял наличку, стало видео с камер наблюдения, расположенных рядом», — сообщили в пресс-службе УВД Нижневартовска. Мужчина отказался раскрывать свою личность, но рассказал, что не может объяснить, как потерял такую сумму.

При этом он уже связался с родителями детей, которые нашли деньги и принесли их в полицию. Девятилетним школьникам он вручил подарки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) девятилетний ребенок с другом нашли на улице около 750 тысяч рублей на лавочке. Дети не стали говорить об этом родителям и отнесли деньги в отделение полиции.

