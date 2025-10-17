Apple готовится нарушить курс Джобса, выпустив свою новую разработку

Apple работает над выпуском первого в своей истории ноутбука MacBook с сенсорным экраном, отказавшись тем самым от запрета основателя компании Стива Джобса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Компания готовится наконец-то выпустить сенсорную версию своего компьютера Mac, изменив курс, заложенный еще со времен основателя Стива Джобса», — говорится в материале. Он опубликован на сайте Bloomberg.
Основатель компании Стив Джобс называл такое решение «неприемлемым с точки зрения эргономики». Помимо этого, в Apple выражали опасения, что оснащение ноутбуков сенсорными экранами может отрицательно сказаться на уровне продаж планшетов iPad.
Apple также планирует отказаться от выреза в верхней части экрана для размещения камеры в обновленных моделях MacBook Pro. Вместо этого будет реализован дизайн с отдельным отверстием для камеры, что оставит дополнительное пространство вокруг сенсора. Данную конструкцию можно сравнить с концепцией Dynamic Island, используемой в iPhone.
Кроме того, компания представит усовершенствованный шарнир и крепления дисплея, что позволит минимизировать вероятность смещения или вибрации экрана при касаниях — проблем, характерных для современных сенсорных устройств. По данным отраслевых источников, использование более дорогих комплектующих приведет к увеличению стоимости новых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. Их цена, предположительно, превысит стоимость текущих моделей на несколько сотен долларов.
Согласно информации, предоставленной осведомленными источниками, компания планирует выпустить обновленную версию MacBook Pro с сенсорным экраном в конце 2026 года или в начале 2027-го. Ожидается, что новые модели, известные под кодовыми обозначениями K114 и K116, получат более тонкие и легкие рамки, а также будут оснащены процессорами семейства M6.
Ранее стало известно, что в руководстве компании Apple планируются значительные кадровые изменения. По данным источников, генеральный директор Тим Кук рассматривает возможность ухода со своего поста. В качестве наиболее вероятного кандидата на его замену называется нынешний руководитель отдела по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус. Ожидается, что сам Кук, которому исполнится 65 лет в ноябре, останется в компании и займет должность председателя совета директоров, передает 360.ru.
