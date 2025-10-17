Экономического аналитика Михаила Крутихина* объявили в розыск

Статья, по которой разыскивают Крутихина*, не указана
В России объявили в розыск экономического аналитика Михаила Крутихина (внесен в реестр террористов и экстремистов). Это следует из базы уголовного розыска МВД РФ.
«Разыскивается по статье УК», — говорится в базе. Статья, по которой разыскивается Крутихин*, не указана.
*Михаил Крутихин внесен в список террористов и экстремистов.
