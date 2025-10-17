Экономического аналитика Михаила Крутихина* объявили в розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Статья, по которой разыскивают Крутихина*, не указана
Статья, по которой разыскивают Крутихина*, не указана Фото:

В России объявили в розыск экономического аналитика Михаила Крутихина (внесен в реестр террористов и экстремистов). Это следует из базы уголовного розыска МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в базе. Статья, по которой разыскивается Крутихин*, не указана.

*Михаил Крутихин внесен в список террористов и экстремистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России объявили в розыск экономического аналитика Михаила Крутихина (внесен в реестр террористов и экстремистов). Это следует из базы уголовного розыска МВД РФ. «Разыскивается по статье УК», — говорится в базе. Статья, по которой разыскивается Крутихин*, не указана. *Михаил Крутихин внесен в список террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...