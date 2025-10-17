Экс-владельцы «Арианта» просят Верховный суд отменить арест 46,6 млрд рублей

Экс-владельцы национализированного челябинского «Арианта» подали жалобу в Верховный суд РФ. Александр Аристов и его супруга Людмила, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов просят снять со своих счетов арест на 46,6 млрд рублей. Арест наложен в рамках национализации холдинга, в счет взыскания убытков, понесенных государством.
«ООО „Группа компаний Ариант“, Аристов Александр Михайлович, Аристова Людмила Васильевна, Кретов Александр Владимирович, Кретова Елена Александровна. Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ», — указано в картотеке арбитражных дел.
Аристовы и Кретовы, а также семья бизнесмена Юрия Антипова до 2020 года совместно владели Челябинским электрометаллургическим комбинатом, рядом других предприятий металлургии, а также холдингом «Ариант», который специализируется на выпуске продуктов и алкоголя. После раздела бизнеса Антиповым достались предприятия металлургического цикла. Аристовы и Кретовы получили «Ариант».
В феврале 2024 года по требованию Генпрокуратуры РФ был национализирован ЧЭМК. В апреле того же года Генпрокуратура добилась национализации «Арианта». Также суд вынес решение о взыскании с Аристовых, Кретовых и Антиповых солидарно 46,6 млрд рублей. По мнению Генпрокуратуры именно такие убытки понесло государство, когда бизнес-семьи владели ЧЭМК и «Ариантом». Все суды экс-владельцы проиграли.
Семьи бизнесменов пытались оспорить действия приставов, но им не удалось снять арест со счетов. Последней инстанцией стал Верховный суд, куда подана жалоба. Представители Аристовых, Кретовых и Антиповых со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Группа компаний «Ариант», в которой раньше были сосредоточены активы ныне национализированного холдинга, вошла в топ-10 самых убыточных российских бизнесов, составленный Forbes.
