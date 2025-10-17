Орбакайте распекли за фальшивое выступление в Израиле: оценка критика

В Сети завирусилось неудачное выступление Кристины Орбакайте в Израиле. Певица на фестивале «Звуки моря» фальшивила и постоянно вытиралась полотенцем. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с URA.RU пролил свет на эту ситуацию и предположил, что же могло произойти с исполнительницей.
«Орбакайте, судя по этому видео, вернулась к своим истокам. Именно с такого пения она начинала карьеру — такой полушепот неуверенный. Я когда слушал ее, не было никаких сомнений в том, что у нее вообще ничего не получится. Она могла быть в шоу-бизнесе, кем угодно, только не певицей. Но с течением времени мы видели, как она работает над собой, репетирует, вкладывается в занятия по вокалу. Все это привело к успеху».
Бабичев вспоминает, как в нулевые билеты на концерты Кристины раскупались, как горячие пирожки. На тот момент у артистки был хитовый репертуар и известность, достигнутые кропотливым трудом.
Но когда человек в любой сфере не занимается работой на регулярной основе, навыки так или иначе пропадают. Кристина в Израиле — прямое доказательство этого.
«У нее сейчас мало выступлений, тонус потерян. Орбакайте — не певица от Бога, ее отшлифованный вокал — большая работа. Да, конечно, можно попытаться оправдать ее тем, что в Израиле было очень жарко, она постоянно вытиралась полотенцами. Но в целом видео произвело довольно любопытное впечатление. Похоже, что все наработанное ранее, потеряно», — резюмировал критик.
Кристина Орбакайте сейчас живет в США и не выступает в России. URA.RU раннее писало, сколько певица заработает на своих израильских концертах.
