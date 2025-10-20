В мэрию курганского округа федеральное казначейство зашло с проверкой. Эксклюзив
В мэрии курганского округа проходит масштабная проверка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Управление федеральное казначейство (УФК) нагрянуло с масштабной проверкой в администрацию Кетовского округа (Курганская область). Проверяется расходование средств на борьбу с паводком. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Информацию подтвердили в администрации округа.
«Казначейство зашло с проверкой в администрацию Кетовского округа. Говорят, что масштабная проверка коснется расходования федеральных денег. Речь идет о средствах, которые направляли власти на борьбу с паводком», — рассказывают URA.RU источники.
Информацию также подтвердили в администрации Кетовского округа. По телефону журналисте сообщили, что проверки проходят не только в их муниципалитете, но и в остальных округах Курганской области. В администрации Кетовского округа также уточняют, что о каких-либо результатах проверки им пока не сообщили.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники управления федерального казначейства проводили проверку и в Кургане, однако по другому вопросу — на объекте школы на 1500 мест. Она состоялась в октябре 2024 года. Проверку проводили специалисты контрольно-ревизионного отдела УФК за период с 2021 по 2024 год. Проверка не нашла фактов оплаты работ (материалов, оборудования), несоответствующих утвержденной проектно-сметной документации, а также условиям муниципального контракта. Не было найдено арифметических ошибок по актам приемки выполненных работ КС-2, объемов работ и примененных материалов.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!