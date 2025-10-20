В мэрии курганского округа проходит масштабная проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление федеральное казначейство (УФК) нагрянуло с масштабной проверкой в администрацию Кетовского округа (Курганская область). Проверяется расходование средств на борьбу с паводком. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. Информацию подтвердили в администрации округа.

«Казначейство зашло с проверкой в администрацию Кетовского округа. Говорят, что масштабная проверка коснется расходования федеральных денег. Речь идет о средствах, которые направляли власти на борьбу с паводком», — рассказывают URA.RU источники.

Информацию также подтвердили в администрации Кетовского округа. По телефону журналисте сообщили, что проверки проходят не только в их муниципалитете, но и в остальных округах Курганской области. В администрации Кетовского округа также уточняют, что о каких-либо результатах проверки им пока не сообщили.

Продолжение после рекламы