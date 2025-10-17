В Челябинске завершаются состязания команд ФСБ из УрФО. Фото

Сильнейшие команды сразятся за первые места
Сильнейшие команды сразятся за первые места

В Челябинск приехали семь сильнейших спортивных команд ФСБ со всего Уральского федерального округа. С 15 по 17 октября они соревнуются на Чемпионате органов безопасности в УрФО по плаванию и Кубке по волейболу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

«Соревнования уже стали традиционными и проводятся ежегодно в различных городах Урала, в этом году проведение мероприятий осуществляет УФСБ России по Челябинской области при организационной поддержке Общества „Динамо“, председателем которого также является начальник УФСБ генерал-лейтенант Дмитрий Валерьевич Иванов. В Челябинск прибыли семь сильнейших спортивных команд органов безопасности — более 150 участников с Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также региональные команды пограничных управлений ФСБ», — уточнили в пресс-службе областного ведомства.

Спортивные мероприятия и тренировки были организованы на двух объектах: в спорткомплексе «Метар-спорт» и в бассейне «Строитель». Официальное открытие праздника состоялось с приветственными речами руководства Управления ФСБ и представителей областного Министерства по физической культуре и спорту. В ходе соревнований участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки, по итогам состязаний лучшие спортсмены были отмечены почетными грамотами и кубками.

Для спортсменов и гостей мероприятия организаторы подготовили концертную программу. В рамках культурной части праздника вокальный ансамбль Главного управления МВД России по Челябинской области исполнил патриотические музыкальные произведения, а команда по чир спорту «Динамо» Челябинской области представила показательное выступление.

