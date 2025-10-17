На Землю нацеливается крупная корональная дыра на Солнце

На солнце наблюдается дыра, поток солнечного ветра может задеть Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«Эта дыра наблюдается с лета и в прошлые месяцы не влияла на Землю, но теперь она расширилась», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что поток солнечного ветра может задеть планету.
Ранее, в 2025 году, ученые уже фиксировали всплески солнечной активности и крупные выбросы плазмы, однако они не затрагивали Землю. Тогда специалисты отмечали, что вероятность столкновения подобных выбросов с планетой остается низкой. Текущая ситуация отличается тем, что расширившаяся дыра на Солнце впервые за последние месяцы может повлиять на Землю из-за изменения направления потока солнечного ветра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.