На Землю нацеливается крупная корональная дыра на Солнце

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солнечный ветер может задеть планету, заявили в лаборатории
Солнечный ветер может задеть планету, заявили в лаборатории Фото:

На солнце наблюдается дыра, поток солнечного ветра может задеть Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«Эта дыра наблюдается с лета и в прошлые месяцы не влияла на Землю, но теперь она расширилась», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что поток солнечного ветра может задеть планету. 

Ранее, в 2025 году, ученые уже фиксировали всплески солнечной активности и крупные выбросы плазмы, однако они не затрагивали Землю. Тогда специалисты отмечали, что вероятность столкновения подобных выбросов с планетой остается низкой. Текущая ситуация отличается тем, что расширившаяся дыра на Солнце впервые за последние месяцы может повлиять на Землю из-за изменения направления потока солнечного ветра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На солнце наблюдается дыра, поток солнечного ветра может задеть Землю. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН. «Эта дыра наблюдается с лета и в прошлые месяцы не влияла на Землю, но теперь она расширилась», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что поток солнечного ветра может задеть планету.  Ранее, в 2025 году, ученые уже фиксировали всплески солнечной активности и крупные выбросы плазмы, однако они не затрагивали Землю. Тогда специалисты отмечали, что вероятность столкновения подобных выбросов с планетой остается низкой. Текущая ситуация отличается тем, что расширившаяся дыра на Солнце впервые за последние месяцы может повлиять на Землю из-за изменения направления потока солнечного ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...