На Украине заявили, что вопрос о Tomahawk поставлен на паузу

Украина приостановила обсуждение возможной передачи ей крылатых ракет Tomahawk со стороны западных стран. Об этом сообщил народный депутат Украины Егор Чернев. По его словам, переговоры по данному вопросу временно заморожены, а решение о поставках не принято.
«Вопрос о Tomahawk поставлен на паузу», — уточнил Чернев. Его слова передает украинский telegram-канал INSIDER UA.
Ранее обсуждение возможной передачи Украине ракет Tomahawk вызывало опасения эскалации украинского конфликта. Ранее Пентагон рассматривал различные варианты передачи вооружения, однако эксперты отмечали, что такой шаг может усилить напряженность между Западом и Россией. Москва четко обозначила свою позицию по этому поводу, отмечали в Кремле.
