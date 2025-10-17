В Свердловской области вдруг стал чище воздух

По словам санврачей, свердловские предприятия стали ответственней относиться к экологии
В городах Свердловской области улучшилось качество воздуха. Об этом URA.RU сообщили в региональном «Центре гигиены и эпидемиологии».
«В текущем году отмечается улучшение качества атмосферного воздуха в городских поселениях. Гигиеническим нормативам отвечают 99,4% проб. Для сравнения, за девять месяцев 2024 года — 98,8%», — отметили эксперты.
За девять текущий год санврачи исследовали более 45 тысяч проб атмосферного воздуха. Из них пять было взято в сельских поселениях, а 40 — в городских.
