«Переложила на дочь взрослую задачу»: певица Жасмин допустила материнский промах

Певица Жасмин сказала своей 13-летней дочери-певице Маргарите, что хейтеры, которые критикуют выступления девочки, делают ее сильнее. Наследница артистки недавно начала выступать, но уже столкнулась с волной негодования в Сети: пользователи считают, что девочка не смогла бы пробиться на сцену без звездной мамы. Однако позиция Жасмин в этой ситуации не совсем верная, объяснила в беседе с URA.RU детский психолог Дарья Дугенцова.
«Когда мама говорит: "Пусть хейтеры учат тебя быть сильной", — она фактически перекладывает на ребенка взрослую задачу по защите своей самооценки. Но ребенку в 13 лет это сделать невозможно. Все данные мировых исследований гласят, что в этом возрасте самооценка подростка крайне уязвима. Поэтому в первую очередь отношение родителей становится основой того, как он будет потом относиться к себе. И если мама вместо защиты выбирает позицию "сам справляйся", психика ребенка отреагирует негативно», — говорит эксперт.
В таком случае возможны несколько исходов. Первый из них — заморозка чувств: девочка будет учиться не показывать боль, делать вид, что ей все равно. Но это не сила, а защита, которая в дальнейшем может вылиться в клиническую депрессию.
Второй вариант — псевдосила. «Это когда ребенок начинает доказывать миру свою ценность любой ценой. Через в том числе жестокое отношение к себе.
И третий вариант — отвержение себя. Если мама меня не защищает, значит, я и правда плохая. В итоге падает самооценка, появился неуверенность. И эта «закалка» ломает базовое доверие к миру», — поясняет психолог.
Дугенцова рекомендует в таких случаях родителям, столкнувшимся с любым проявлением буллинга ребенка, ни в коем случае не оставлять его наедине с проблемой, а быть рядом и помогать. Таким образом можно минимизировать все негативные сценарии, которые испортят подростку психику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.