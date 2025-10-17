Фигурист Костомаров и актриса Горбачева выступят в Екатеринбурге

В Екатеринбург приедут актриса Ирина Горбачева и олимпийский чемпион Роман Костомаров. Они выступят на IT-конгрессе и выставке «Форум Будущего», который пройдет в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 30 и 31 октября.
Роман Костомаров проведет сессию на тему «Код победы: сила воли как главный драйвер технологий будущего», следует из информации на сайте форума. Спортсмен поделится личной историей восстановления здоровья после болезни и расскажет о своем взгляде на роль современных технологий в жизни человека. Актриса проведет открытую лекцию 30 октября.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который ранее перенес ампутацию конечностей, посетил Екатеринбург и стал гостем выставки «Здравоохранение Урала» в апреле 2025 года. В январе 2023 года олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров тяжело заболел пневмонией, после чего у него начался сепсис и проблемы с кровообращением. Врачам пришлось ампутировать спортсмену обе ноги ниже колена, а также кисти обеих рук.
Актриса Ирина Горбачева недавно побывала в Екатеринбурге в качестве приглашенной гостьи на Международном фестивале креативных индустрий, состоявшемся 19 августа. В рамках фестиваля она приняла участие в секции «Кино», проходившей на площадке «Ельцин Центра».
«Форум Будущего» пройдет третий раз в Екатеринбурге. Мероприятие станет площадкой для обсуждения ключевых трендов и демонстрации новейших разработок в сфере информационных технологий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!