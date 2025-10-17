Трамп накануне встречи с Зеленским озвучил обещание, связанное с Путиным

Дональд Трамп будет говорить с Зеленским о Владимире Путине
Дональд Трамп будет говорить с Зеленским о Владимире Путине Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Глава США Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским детали своего недавнего разговора с лидером России Владимиром Путиным. Об этом руководитель Белого дома заявил 17 октября.

«Вы знаете, у нас вчера был большой разговор с президентом Путиным. Мы поговорим об этом», — сообщил Дональд Трамп.

В пятницу, 17 октября, в Белом доме проходит встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент опоздал на 29 минут и также предстал перед американскими представителями без галстука.

Встреча президентов США и Украины проходит на фоне недавнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, детали которого американский лидер намерен обсудить с Владимиром Зеленским. Ранее сообщалось, что переговоры в Белом доме состоятся после двух телефонных контактов между Трампом и Зеленским, а украинская сторона планирует поднять вопрос о дополнительной поддержке со стороны США из-за обострения ситуации на фронте.

