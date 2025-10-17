17 октября 2025

Глава Пентагона явился на встречу Трампа и Зеленского в цветах флага РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Пентагона надел галстук в цветах российского триколора
Глава Пентагона надел галстук в цветах российского триколора Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Глава Пентагона Пит Хегсет появился на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в галстуке, который напоминал цвета российского триколора. Это заметили 17 октября зрители канала Fox News, который вел трансляцию.

Окружающих удивил выбор аксессуара главы Пентагона на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Галстук Хегсета сегодня — красные, синие и белые полосы. Символика напоминает флаг России.

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом. В ходе встречи президент Украины намерен обсудить возможность получения ракет Tomahawk, а также новых комплексов противовоздушной обороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Пентагона Пит Хегсет появился на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в галстуке, который напоминал цвета российского триколора. Это заметили 17 октября зрители канала Fox News, который вел трансляцию. Окружающих удивил выбор аксессуара главы Пентагона на фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной. Галстук Хегсета сегодня — красные, синие и белые полосы. Символика напоминает флаг России. Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с Дональдом Трампом. В ходе встречи президент Украины намерен обсудить возможность получения ракет Tomahawk, а также новых комплексов противовоздушной обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...