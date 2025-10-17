Мишустин провел перестановки в правительстве

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжения об увольнении заместителя министра транспорта, назначении нового, а также зама министра здравоохранения. Соответствующие документы опубликованы на портале правовой информации.
«Освободить Виктора Владимировича Тимофеева от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении Правительства РФ. Его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Еще одним документом на место заместителя министра транспорта Российской Федерации назначен Игорь Владимирович Костюченко. Отдельное распоряжение делает заместителем министра здравоохранения Наталью Витальевну Сибирякову.
Кадровые изменения в Минтрансе происходят на фоне недавних перестановок в руководстве ведомства: в октябре 2025 года Константин Пашков стал первым заместителем министра транспорта, а его предшественник Валентин Иванов перешел на должность заместителя министра. Пашков ранее занимал различные управленческие посты в транспортной отрасли и был назначен замминистра в июне 2024 года.
