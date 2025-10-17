17 октября 2025

РФ и США возродили исторический проект прямой дороги между странами

Россия и США начали обсуждать строительство прямого туннеля до Аляски
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туннель собираются проложить в Беринговом проливе
Туннель собираются проложить в Беринговом проливе Фото:

Обсуждение нюансов возведения туннеля, который соединит РФ с Аляской, уже ведется. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Обсуждение туннеля (между двумя континентами — прим. URA.RU) начинается», — написал Дмитриев в соцсети X. О создание 100-километровой магистрали для соединения транспортных систем Евразии и Америки говорят уже не первое десятилетие.

По мнению Дмитриева, такой объект можно построить менее чем за восемь лет. На реализацию при этом — по его словам — уйдет не больше 8 млрд долларов.

Ранее на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп назвал проект туннеля «интересным». Его планируют проложить под Беринговым проливом, чтобы соединить при помощи жд-транспорта Россию и США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обсуждение нюансов возведения туннеля, который соединит РФ с Аляской, уже ведется. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «Обсуждение туннеля (между двумя континентами — прим. URA.RU) начинается», — написал Дмитриев в соцсети X. О создание 100-километровой магистрали для соединения транспортных систем Евразии и Америки говорят уже не первое десятилетие. По мнению Дмитриева, такой объект можно построить менее чем за восемь лет. На реализацию при этом — по его словам — уйдет не больше 8 млрд долларов. Ранее на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп назвал проект туннеля «интересным». Его планируют проложить под Беринговым проливом, чтобы соединить при помощи жд-транспорта Россию и США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...