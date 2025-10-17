Помощник Григоренко из ХМАО получил государственную награду за безупречную службу

Павел Новиков, помощник зампредседателя Дмитрия Григоренко, родившийся в Нижневартовске (ХМАО), удостоен Почетной грамоты правительства РФ. Награда вручена за многолетнюю безупречную службу и вклад в обеспечение деятельности кабмина. Это сказано в распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.10.2025.
«За большой вклад в обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу наградить Почетной грамотой Правительства Российской Федерации Новикова Павла Геннадьевича», — указано в документе.
Государственную награду Новиков получил по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске во Дворце искусств состоялась церемония награждения лауреатов премии «Молодые дарования России» и губернаторской премии в области культуры и искусства.
