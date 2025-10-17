17 октября 2025

Помощник Григоренко из ХМАО получил государственную награду за безупречную службу

Помощник зампредседателя из ХМАО награжден Почетной грамотой Правительства РФ
Награду вручили за многолетнюю безупречную службу
Павел Новиков, помощник зампредседателя Дмитрия Григоренко, родившийся в Нижневартовске (ХМАО), удостоен Почетной грамоты правительства РФ. Награда вручена за многолетнюю безупречную службу и вклад в обеспечение деятельности кабмина. Это сказано в распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.10.2025.

«За большой вклад в обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу наградить Почетной грамотой Правительства Российской Федерации Новикова Павла Геннадьевича», — указано в документе.

Государственную награду Новиков получил по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске во Дворце искусств состоялась церемония награждения лауреатов премии «Молодые дарования России» и губернаторской премии в области культуры и искусства.

