Гидрометцентр пообещал россиянам десять дней тепла
Вильфанд заявил, что температура воздуха на большей части РФ в ближайшее время превысит норму
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Температура воздуха на большей части территории России превысит норму в ближайшие десять дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Прогнозируется, что в течение ближайших десяти дней будет усредненная температура», — заявил Вильфанд для РИА Новости. Средняя температура будет выше обычного уровня на Европейской части страны, а также на севере и в центральных регионах Сибири и Дальнего Востока.
Ранее Роман Вильфанд поделился прогнозом о наступающем периоде, известном среди синоптиков как «предзимье». Согласно его пояснениям, этот этап характеризуется подготовкой атмосферы к переходу на зимний режим.
Он уточнил, что традиционно этот сезон начинается с середины октября и продолжается до конца первой половины зимы, ориентировочно до 15–20 декабря. Именно в это время наблюдается резкая смена погодных условий и постепенное снижение температуры.
Так, практически вся территория России уже испытывает признаки приближающейся зимы. Если смотреть на средние показатели, даже в южных регионах европейской части, таких как Краснодарский край и Крым, дневная температура едва превышает отметку в 16–18 градусов тепла. В стране к этому времени года практически не осталось регионов с комфортной и теплой погодой, передает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.