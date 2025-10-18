Гидрометцентр пообещал россиянам десять дней тепла

Вильфанд заявил, что температура воздуха на большей части РФ в ближайшее время превысит норму Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Температура воздуха на большей части территории России превысит норму в ближайшие десять дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогнозируется, что в течение ближайших десяти дней будет усредненная температура», — заявил Вильфанд для РИА Новости. Средняя температура будет выше обычного уровня на Европейской части страны, а также на севере и в центральных регионах Сибири и Дальнего Востока.

Ранее Роман Вильфанд поделился прогнозом о наступающем периоде, известном среди синоптиков как «предзимье». Согласно его пояснениям, этот этап характеризуется подготовкой атмосферы к переходу на зимний режим.

Он уточнил, что традиционно этот сезон начинается с середины октября и продолжается до конца первой половины зимы, ориентировочно до 15–20 декабря. Именно в это время наблюдается резкая смена погодных условий и постепенное снижение температуры.