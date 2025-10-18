Москвичу вернут деньги за неисправный Porsche и добавят на покупку нового

Дилер машин марки Porsche вернет покупателю деньги за авто Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Московский городской суд постановил, что официальный дилер ООО «Порше Центр Москва» обязан вернуть покупателю деньги за технически неисправный автомобиль Porsche, компенсировать разницу в стоимости между старым и новым авто, а также выплатить неустойку и штраф. Об этом говорится в материалах дела.

Согласно документам, житель столицы приобрел автомобиль Porsche в феврале 2021 года. Спустя несколько месяцев, осенью того же года, в машине обнаружилась техническая неисправность — проблема с тахометром. Автомобиль был передан дилеру для ремонта, однако спустя полтора месяца проблему не устраненили, а машину владельцу не вернули.

«Тогда он направил „досудебную претензию о расторжении договора купли-продажи“, возврате уплаченных денег (стоимости машины) и выплате разницы между ценой бракованного автомобиля и аналогичного нового», — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости.

Дилер в ответ предложил дождаться доставки необходимых запчастей, указав ориентировочные сроки ремонта, однако покупатель отказался ждать и обратился в суд. Районный суд встал на сторону истца, обязав «Порше Центр Москва» вернуть средства за неисправную машину и компенсировать разницу в цене. Однако москвич посчитал это решение недостаточным и подал апелляцию. Мосгорсуд удовлетворил его требования и постановил дополнительно выплатить неустойку и штраф.

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков поделился результатами нового исследования, посвященного остаточной стоимости автомобилей на российском рынке. Эксперты проанализировали, какие модели сохраняют свою ценность лучше всего спустя годы эксплуатации. Лидером рейтинга ликвидности стала Toyota Corolla. По словам Целикова, автомобиль 2022 года выпуска сегодня в среднем продается за немного более чем два миллиона рублей, тогда как модель 2012 года можно приобрести за 1,1 миллиона рублей. Таким образом, остаточная стоимость составила 53%.