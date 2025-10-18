Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Свердловчан ожидает дождь и снег

18 октября 2025 в 08:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Свердловской области дождь ожидается днем 18 октября

В Свердловской области дождь ожидается днем 18 октября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области 18 октября ожидается облачная погода с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя, а ночью местами с мокрым снегом. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.

«Облачно, местами небольшие осадки: дождь, ночью с мокрым снегом», — сообщают синоптики в telegram-канале. Также в регионе сохранится западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -4…+1 градуса, днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируется, ночью температура будет держаться около нуля, а днем потеплеет до +5 градусов. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал