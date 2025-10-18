Свердловчан ожидает дождь и снег
В Свердловской области дождь ожидается днем 18 октября
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Свердловской области 18 октября ожидается облачная погода с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя, а ночью местами с мокрым снегом. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.
«Облачно, местами небольшие осадки: дождь, ночью с мокрым снегом», — сообщают синоптики в telegram-канале. Также в регионе сохранится западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до -4…+1 градуса, днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируется, ночью температура будет держаться около нуля, а днем потеплеет до +5 градусов.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!