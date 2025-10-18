Свердловчан ожидает дождь и снег

В Свердловской области дождь ожидается днем 18 октября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области 18 октября ожидается облачная погода с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя, а ночью местами с мокрым снегом. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.

«Облачно, местами небольшие осадки: дождь, ночью с мокрым снегом», — сообщают синоптики в telegram-канале. Также в регионе сохранится западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.