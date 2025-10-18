Ночью Сочи атаковали украинские дроны: главное о ЧП, ситуация в аэропорте

Ночью ПВО сбили дроны ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Для отражения атаки украинских беспилотников в Сочи были задействованы силы ПВО ночью 18 октября. Об этом проинформировал мэр Сочи Андрей Прошунин. Он добавил, что все оперативные службы города приведены в состояние повышенной готовности.

Помимо этого, в аэропорту города сообщали о задержке рейсов на прилет и вылет. Более подробно о ситуации в Сочи — в материале URA.RU.

Над Сочи отражают атаки БПЛА

В Сочи были задействованы средства ПВО для отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем telegram-канале. Он отметил, что все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

«В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал Прошунин. Глава призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Людям, проживающим вблизи береговой линии, настоятельно рекомендуется не выходить на улицу и находиться в капитальных помещениях без окон.

Беспилотная опасность в Сочи снята

В районе пяти утра угроза атаки дронов в Сочи была снята. Опасности для жителей и гостей курорта больше нет, написал Прошунин в telegram-канале. Он предупредил, что обломки сбитых БПЛА могут быть опасны. Категорически запрещается приближаться к ним, производить фото- и видеосъемку, а также использовать мобильные телефоны в непосредственной близости от таких объектов.

Пять самолетов отправились на запасные аэродромы

Экипажи пяти воздушных судов приняли решение о направлении на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта. Вылет в аэропорт Сочи будет возможен после подтверждения готовности летных команд и самолетов. Сейчас прибывающие рейсы будут обслуживаться по мере их прилета, а вылетающие — в порядке очередности и после завершения всех подготовительных процедур.

Больше десяти рейсов задержаны в аэропорту

В Сочи произошли масштабные задержки авиарейсов. На вылет задержаны более десяти самолетов, следующих в различные города России и зарубежья. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта. Среди задержанных рейсов — направления в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Ижевск, Оренбург, Саратов, Курган, Орск, а также международные рейсы в Алматы (Казахстан), Анталью (Турция) и Тбилиси (Грузия).