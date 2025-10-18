Ночью Сочи атаковали украинские дроны: главное о ЧП, ситуация в аэропорте
Ночью ПВО сбили дроны ВСУ
Для отражения атаки украинских беспилотников в Сочи были задействованы силы ПВО ночью 18 октября. Об этом проинформировал мэр Сочи Андрей Прошунин. Он добавил, что все оперативные службы города приведены в состояние повышенной готовности.
Помимо этого, в аэропорту города сообщали о задержке рейсов на прилет и вылет. Более подробно о ситуации в Сочи — в материале URA.RU.
Над Сочи отражают атаки БПЛА
В Сочи были задействованы средства ПВО для отражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем telegram-канале. Он отметил, что все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.
«В Сочи работает система ПВО. Отражается атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал Прошунин. Глава призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Людям, проживающим вблизи береговой линии, настоятельно рекомендуется не выходить на улицу и находиться в капитальных помещениях без окон.
Беспилотная опасность в Сочи снята
В районе пяти утра угроза атаки дронов в Сочи была снята. Опасности для жителей и гостей курорта больше нет, написал Прошунин в telegram-канале. Он предупредил, что обломки сбитых БПЛА могут быть опасны. Категорически запрещается приближаться к ним, производить фото- и видеосъемку, а также использовать мобильные телефоны в непосредственной близости от таких объектов.
Пять самолетов отправились на запасные аэродромы
Экипажи пяти воздушных судов приняли решение о направлении на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба сочинского аэропорта. Вылет в аэропорт Сочи будет возможен после подтверждения готовности летных команд и самолетов. Сейчас прибывающие рейсы будут обслуживаться по мере их прилета, а вылетающие — в порядке очередности и после завершения всех подготовительных процедур.
Больше десяти рейсов задержаны в аэропорту
В Сочи произошли масштабные задержки авиарейсов. На вылет задержаны более десяти самолетов, следующих в различные города России и зарубежья. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта. Среди задержанных рейсов — направления в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Ижевск, Оренбург, Саратов, Курган, Орск, а также международные рейсы в Алматы (Казахстан), Анталью (Турция) и Тбилиси (Грузия).
Параллельно задержки зафиксированы и для прибывающих рейсов. В Сочи с опозданием прибудут самолеты из Стамбула, Дубая, Антальи, а также из российских городов: Челябинска, Магнитогорска, Тюмени, Омска, Перми, Томска и Новокузнецка.
