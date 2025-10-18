В России определились с написанием слова «интернет»
Слово «интернет» теперь можно писать с маленькой буквы
Слово «интернет», которое ранее следовало писать исключительно с заглавной буквы, в настоящее время допускается к употреблению как с прописной, так и со строчной буквы. Оба варианта признаны нормативными и отражены в современных словарях. Об этом сообщила заведующая лабораторией лексикографии Государственного института русского языка имени Пушкина Александра Ольховская.
«В современном русском языке оба варианта написания — „интернет“ и „Интернет“ — являются нормативными. В настоящее время авторитетные словари и справочники фиксируют два равноправных варианта написания», — заявила Ольховская. Информацию передает РИА Новости.
По ее словам, подобное предоставляет авторам свободу выбора подходящего написания. Изначально термин «интернет» употреблялся исключительно с заглавной буквы, зачастую заключенный в кавычки, поскольку рассматривался как собственное имя, обозначающее определенную информационную сеть наряду с другими аналогичными системами. Постепенно эта сеть приобрела доминирующее положение, что привело к изменению восприятия самого термина. Со временем он стал ассоциироваться с одним из видов связи, наравне с радио, телефоном или телеграфом. В связи с этим изменились и нормы его написания, рассказала Ольховская.
В отношении использования слов «Сеть» и «Паутина» в значении глобального интернета разъясняется, что их следует писать с заглавной буквы. Как отметила Александра Ольховская, такое написание позволяет разграничить специальное, техническое значение терминов от их обыденного употребления, например, в выражении «рыболовная сеть». При этом в сочетаниях «Всемирная паутина» и «Всемирная сеть» с заглавной буквы пишется уже прилагательное, передает «Царьград».
