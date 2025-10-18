Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге продают коллекцию мягких игрушек за три миллиона рублей. Фото

18 октября 2025 в 11:11
Игрушки выдавались вместе с «Хэппи Мил» из «Макдональдс»

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге выставлен на продажу уникальный коллекционный набор мягких игрушек по вселенной DC Comics, которые давались вместе с заказом «Хэппи Мил» в «Макдональдс», за три миллиона рублей. Продавец в объявлении отмечает, что набор отличается исключительной сохранностью и включает в себя Бэтмена, Джокера и Харли Квинн.

«К продаже предлагается исключительный по своей сохранности коллекционный набор игрушек по вселенной DC Comics от „Макдональдс“. Забудьте о простых игрушках, это артефакты ушедшей эпохи... Цена обусловлена уникальной сохранностью, полным набором ключевых персонажей и исторической значимостью», — говорится в объявлении на сайте Avito.

В описании лота продавец акцентирует внимание, что предметы не просто игрушки, а культурные символы ушедшей эпохи. После ухода «Макдональдс» с российского рынка в 2022 году подобные коллекции стали редкостью и приобрели особую значимость для фанатов и коллекционеров.

По его словам, фигурка Бэтмена полностью запечатана в оригинальную упаковку и находится в состоянии NRFB (Never Removed From Box). Джокер и Харли Квинн были аккуратно извлечены для осмотра, но не использовались и сохранили идеальный внешний вид.

1/2

Фото: Avito

