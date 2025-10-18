На Украине вскрылся масштаб украденного оружия
Больше всего, по данным украинской Нацполиции, украдено различных автоматов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Число украденного или утерянного оружия на территории Украины с февраля 2022 года достигло 491 426 единиц. Только в 2025 году количество таких случаев практически удвоилось по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Нацполиции Украины.
«Количество украденного или утерянного оружия на Украине с февраля 2022 года достигло 491 426 единиц, причем эта цифра практически удвоилась в 2025 году», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте ТАСС.
По состоянию на конец 2023 года количество утраченного оружия составляло 178 818 единиц, к концу 2024 года эта цифра увеличилась до 270 945 единиц, а на сегодняшний день достигла 491 426 единиц. Наибольшую долю среди утраченного вооружения занимают автоматы — 149 637 единиц, что эквивалентно 30,45% от общего числа. Кроме того, в перечень входят пулеметы (29 165 единиц) и гранатометы (18 959 единиц). Остальное количество представлено охотничьими ружьями, пистолетами и карабинами. Примечательно, что 58% пропавшего оружия произведено за рубежом.
Ранее эксперты отмечали, что значительная часть стрелкового оружия, поставляемого на Украину странами НАТО, представляет собой устаревшие или контрафактные образцы, предназначенные к утилизации на Западе. Среди них встречаются автоматы и пулеметы с конструктивными недостатками и проблемами качества, что создает так называемый «зоопарк вооружений». Поставки старой техники позволяли западным странам обновлять собственные арсеналы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.