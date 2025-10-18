Стивен Сигал хочет сняться в российском кино

Сигал сообщил, что у него уже есть планы, как реализовать свои замыслы относительно возвращения в кино Фото: Роман Наумов © URA.RU

Американский киноактер Стивен Сигал признался, что хотел бы сняться в российском кино. Об этом стало известно из интервью кинозвезды, которое он дал журналистам.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — сказал Сигал в разговоре с ТАСС. При этом актер уточнил, что хотел бы вновь начать работать в кино.

Сигал отметил, что у него уже есть некие планы. Однако иных подробностей он не привел.