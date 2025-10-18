Стивен Сигал хочет сняться в российском кино
Сигал сообщил, что у него уже есть планы, как реализовать свои замыслы относительно возвращения в кино
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Американский киноактер Стивен Сигал признался, что хотел бы сняться в российском кино. Об этом стало известно из интервью кинозвезды, которое он дал журналистам.
«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — сказал Сигал в разговоре с ТАСС. При этом актер уточнил, что хотел бы вновь начать работать в кино.
Сигал отметил, что у него уже есть некие планы. Однако иных подробностей он не привел.
Стивен Сигал являлся суперзвездой 90-х. Актер снялся в таких картинах, как «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват» и многих других. Актер также давно и тесно связан с Россией. В 2016 году он получил российское гражданство, а в 2024 году был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурного сотрудничества.
