Золотую ложку для обуви продают в Челябинске
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Изделие мастеров-оружейников в форме ложки для обуви продают в Челябинске. Фабрика назначила за неё цену в 75 тысяч рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Ложка для обуви золотая. Художественная резьба по дереву в сочетании с традиционной техникой златоустовской гравюры на металле украсит ваш интерьер. Цена — 75 тысяч рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
В изделии используются золото высшей пробы 999,9 в слое толщиной 7 микрометров, никель толщиной 5 микрометров, сплав SnCu3, а также два бесцветных камня шпинели общим весом 7,3 карата. Упаковка выполнена из дуба или венге с подкладкой из мягкой ювелирной замши. Можно ли использовать изделие в быту, автор не уточняет.
На онлайн-площадках Челябинска продают немало оригинальных вещей. Так, на продажу выставлен альбом группы Kunteynir «5 лет» с автографом скандально известного российского рэпера Паши Техника.
