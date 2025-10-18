Аналитик Кошкович: Зеленский после провала у Трампа готовит провокации против РФ
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом готовит провокации против России. Об этом сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Теперь произойдет то, что он и Коалиция Шиллинга попытаются сделать все, чтобы сорвать мирный саммит в Будапеште», — написал Кошкович в своей публикации в соцсети X (бывший Twitter). Он предупредил, что следует готовиться к возможным провокациям, вплоть до террористических актов и атак на нефтепровод «Дружба».
Ранее сообщалось, что Зеленский провалил переговоры с президентом США Дональдом Трампом по наращиванию военной помощи Украине и усилению давления на Россию. Он ни о каких решениях не сказал, из чего можно сделать вывод, что и по ним особых подвижек во время встречи не было. Отмечается, что на брифинге после встречи украинский президент вообще не стал говорить что-то конкретное об эскалации.
