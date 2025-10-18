Житель Петербурга выиграл 20 млн рублей после того, как увидел вещий сон
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Санкт-Петербурга Николай стал обладателем суперприза в размере 20 миллионов рублей, выиграв в лотерее. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальная Лотерея», организованной Министерством финансов РФ. По словам компании, мужчина приобрел билет через мобильное приложение после того, как ему приснился вещий сон о крупном выигрыше.
«Но необычный сон, в котором он увидел, как выиграл крупный денежный приз, заставил мужчину купить в приложении билет и поверить в настоящее чудо, выиграв 20 миллионов рублей», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Отмечается, что победитель редко обращает внимание на знаки судьбы.
Николай уже определился с планами на выигрыш. Как сообщили в компании, Николай собирается построить дом, а часть суммы направить на благотворительность. В частности, он хочет помочь нуждающимся детям и животным. По словам самого победителя, идеи о том, как распорядиться деньгами, также пришли к нему во сне.
