Житель Петербурга выиграл 20 млн рублей после того, как увидел вещий сон

Житель Петербурга выиграл суперприза в размере 20 миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Санкт-Петербурга Николай стал обладателем суперприза в размере 20 миллионов рублей, выиграв в лотерее. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальная Лотерея», организованной Министерством финансов РФ. По словам компании, мужчина приобрел билет через мобильное приложение после того, как ему приснился вещий сон о крупном выигрыше.

«Но необычный сон, в котором он увидел, как выиграл крупный денежный приз, заставил мужчину купить в приложении билет и поверить в настоящее чудо, выиграв 20 миллионов рублей», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Отмечается, что победитель редко обращает внимание на знаки судьбы.