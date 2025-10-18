Что можно и нельзя делать 19 октября: приметы и традиции на Фомин день

Православные 19 октября вспоминают апостола Фому Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

19 октября 2025 года в православной традиции вспоминают апостола Фому — одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, который известен своим сомнением в воскресении Спасителя, которое затем сменилось искренней верой. В народе праздник называли Фомины осенние дни, Фомин день или просто Фома. Считалось, что с этого времени осень окончательно уступает место зиме: «Фома пришел — зиму привел». Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.

Народные традиции 19 октября 2025

Православные 19 октября чтят апостола Фому, который усомнился в воскресении Христа, но когда Спаситель явился ему и позволил дотронуться до своих ран, Фома уверовал всем сердцем. В его честь день считают временем укрепления веры и осознанности.

Считалось, что именно с этого дня начинались первые настоящие морозы. В народе даже говорили: «На Фому не зевай — тепло одевай». Хозяйки на праздник варили густые супы, пекли хлеб, убирали зерно, закрывали амбары. Мужчины латали заборы, ремонтировали телеги и проверяли печи.

Фома также считался покровителем тех, кто сомневается и ищет истину. Поэтому в этот день было принято рассуждать о жизни, прощать старые обиды и не принимать поспешных решений.

В некоторых регионах России 19 октября считали днем домашнего уюта. Семьи собирались вечером у печи, делали варенье, чинили одежду и рассказывали детям притчи о вере. Говорили: «Кто на Фому в доме — тот год в тепле проживет».

Народные приметы 19 октября 2025

Наши предки внимательно наблюдали за природой, считая, что в день Фомы можно точно предсказать погоду на зиму и судьбу семьи.

Приметы погоды:

Если утро туманное — зима будет мягкая и снежная.

Ясный день — к морозной зиме.

Ветер с юга — к оттепели, с севера — к метелям.

Вороны каркают у дома — к снегопаду.

Если кошка спит, свернувшись клубком, — жди похолодания.

Паук спускается по нитке — к перемене погоды.

Дым из трубы идет прямо вверх — мороз близко.

Домашние и бытовые приметы:

Упала ложка со стола — в гости придет женщина.

Упала вилка — жди мужчину.

Свеча коптит во время молитвы — кто-то завидует.

Соль рассыпалась — к мелкой ссоре, но если собрать и бросить через левое плечо — беда обойдет стороной.

Если в доме тихо и спокойно — весь год проживете в мире и согласии.

Что можно делать 19 октября 2025

В честь праздника стоит начать новое дело и провести время с близкими

Этот день посвящен спокойствию, вере и завершению дел. Все начатое в Фомин день будет удачным, если делать это с чистыми помыслами. Поэтому на праздник можно:

Завершать начатое. День хорош для того, чтобы доделать старые дела, закрыть долги и разобраться с обещаниями.

Помириться с близкими. Считается, что прощение, дарованное в этот день, очищает душу.

Молиться апостолу Фоме. Верующие просят у святого укрепить веру, помочь избавиться от тревог и сомнений.

Заняться домашними делами. Уборка и порядок в доме в Фомин день приносят гармонию в семью.

Сварить горячее блюдо и накормить гостей. Щедрость в этот день — залог достатка зимой.

Провести вечер спокойно. Желательно без громких разговоров и телевизора — ведь это время для общения с родными.

Подарить близкому что-то полезное или теплое. Добрый поступок привлекает добро и защищает от болезней.

Чего нельзя делать 19 октября 2025

С днем апостола Фомы связано множество народных запретов и суеверий. Считалось, что именно в этот день легко «проспать» удачу или навлечь сомнение на свою душу. 19 октября нельзя:

Ссориться и спорить. Любой конфликт может затянуться до конца зимы.

Брать или давать деньги в долг. Деньги, отданные на Фому, не возвращаются.

Отправляться в дальнюю дорогу. Путь будет трудным или бесполезным.

Лениться и спать допоздна. «Кто на Фому спит, тот счастье проспит», — говорили в народе.

Жаловаться на жизнь. В этот день слова обладают особой силой — сказанное с унынием может исполниться.

Работать после заката. После захода солнца, Фомин день принадлежит отдыху и молитве.

Хвастаться. Фома не терпел гордыни — за бахвальство судьба могла «наказать» потерей удачи.

Церковные традиции 19 октября 2025

Верующие просят у святого укрепить свою веру и сил, которые помогут преодолеть все трудности

В церкви 19 октября совершаются службы в честь апостола Фомы. Верующие молятся о даровании веры, терпения и мудрости. Церковь напоминает:

Не бойтесь сомнений — они могут стать началом крепкой веры.

Проявляйте милосердие и сострадание к тем, кто ищет путь.

Помогите нуждающемуся или подайте милостыню от чистого сердца.

Народная мудрость и пословицы на 19 октября 2025