Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Что можно и нельзя делать 19 октября: приметы и традиции на Фомин день

Народный праздник Фомин день отмечают 19 октября 2025
18 октября 2025 в 18:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Православные 19 октября вспоминают апостола Фому

Православные 19 октября вспоминают апостола Фому

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

19 октября 2025 года в православной традиции вспоминают апостола Фому — одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, который известен своим сомнением в воскресении Спасителя, которое затем сменилось искренней верой. В народе праздник называли Фомины осенние дни, Фомин день или просто Фома. Считалось, что с этого времени осень окончательно уступает место зиме: «Фома пришел — зиму привел». Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.

Народные традиции 19 октября 2025

Православные 19 октября чтят апостола Фому, который усомнился в воскресении Христа, но когда Спаситель явился ему и позволил дотронуться до своих ран, Фома уверовал всем сердцем. В его честь день считают временем укрепления веры и осознанности.

Считалось, что именно с этого дня начинались первые настоящие морозы. В народе даже говорили: «На Фому не зевай — тепло одевай». Хозяйки на праздник варили густые супы, пекли хлеб, убирали зерно, закрывали амбары. Мужчины латали заборы, ремонтировали телеги и проверяли печи.

Продолжение после рекламы

 Фома также считался покровителем тех, кто сомневается и ищет истину. Поэтому в этот день было принято рассуждать о жизни, прощать старые обиды и не принимать поспешных решений.

В некоторых регионах России 19 октября считали днем домашнего уюта. Семьи собирались вечером у печи, делали варенье, чинили одежду и рассказывали детям притчи о вере. Говорили: «Кто на Фому в доме — тот год в тепле проживет».

Народные приметы 19 октября 2025

Наши предки внимательно наблюдали за природой, считая, что в день Фомы можно точно предсказать погоду на зиму и судьбу семьи.

Приметы погоды:

  • Если утро туманное — зима будет мягкая и снежная.
  • Ясный день — к морозной зиме.
  • Ветер с юга — к оттепели, с севера — к метелям.
  • Вороны каркают у дома — к снегопаду.
  • Если кошка спит, свернувшись клубком, — жди похолодания.
  • Паук спускается по нитке — к перемене погоды.
  • Дым из трубы идет прямо вверх — мороз близко.

Домашние и бытовые приметы:

  • Упала ложка со стола — в гости придет женщина.
  • Упала вилка — жди мужчину.
  • Свеча коптит во время молитвы — кто-то завидует.
  • Соль рассыпалась — к мелкой ссоре, но если собрать и бросить через левое плечо — беда обойдет стороной.
  • Если в доме тихо и спокойно — весь год проживете в мире и согласии.

Что можно делать 19 октября 2025

В честь праздника стоит начать новое дело и провести время с близкими

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Этот день посвящен спокойствию, вере и завершению дел. Все начатое в Фомин день будет удачным, если делать это с чистыми помыслами. Поэтому на праздник можно:

  • Завершать начатое. День хорош для того, чтобы доделать старые дела, закрыть долги и разобраться с обещаниями.
  • Помириться с близкими. Считается, что прощение, дарованное в этот день, очищает душу.
  • Молиться апостолу Фоме. Верующие просят у святого укрепить веру, помочь избавиться от тревог и сомнений.
  • Заняться домашними делами. Уборка и порядок в доме в Фомин день приносят гармонию в семью.
  • Сварить горячее блюдо и накормить гостей. Щедрость в этот день — залог достатка зимой.
  • Провести вечер спокойно. Желательно без громких разговоров и телевизора — ведь это время для общения с родными.
  • Подарить близкому что-то полезное или теплое. Добрый поступок привлекает добро и защищает от болезней.

Чего нельзя делать 19 октября 2025

С днем апостола Фомы связано множество народных запретов и суеверий. Считалось, что именно в этот день легко «проспать» удачу или навлечь сомнение на свою душу. 19 октября нельзя:

  • Ссориться и спорить. Любой конфликт может затянуться до конца зимы.
  • Брать или давать деньги в долг. Деньги, отданные на Фому, не возвращаются.
  • Отправляться в дальнюю дорогу. Путь будет трудным или бесполезным.
  • Лениться и спать допоздна. «Кто на Фому спит, тот счастье проспит», — говорили в народе.
  • Жаловаться на жизнь. В этот день слова обладают особой силой — сказанное с унынием может исполниться.
  • Работать после заката. После захода солнца, Фомин день принадлежит отдыху и молитве.
  • Хвастаться. Фома не терпел гордыни — за бахвальство судьба могла «наказать» потерей удачи.
Продолжение после рекламы

Церковные традиции 19 октября 2025

Верующие просят у святого укрепить свою веру и сил, которые помогут преодолеть все трудности

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В церкви 19 октября совершаются службы в честь апостола Фомы. Верующие молятся о даровании веры, терпения и мудрости. Церковь напоминает:

  • Не бойтесь сомнений — они могут стать началом крепкой веры.
  • Проявляйте милосердие и сострадание к тем, кто ищет путь.
  • Помогите нуждающемуся или подайте милостыню от чистого сердца.

Народная мудрость и пословицы на 19 октября 2025

  • «На Фому и солнце не греет, и дождь не веселит».
  • «Фома осенний — ворота зимы».
  • «Фома неверующий, да веру нашел — и нас научил».
  • «Кто на Фому смеется, тот всю зиму слезы льет».
  • «Фома пришел — дело завершил».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал