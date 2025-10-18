Что можно и нельзя делать 19 октября: приметы и традиции на Фомин день
Православные 19 октября вспоминают апостола Фому
19 октября 2025 года в православной традиции вспоминают апостола Фому — одного из двенадцати учеников Иисуса Христа, который известен своим сомнением в воскресении Спасителя, которое затем сменилось искренней верой. В народе праздник называли Фомины осенние дни, Фомин день или просто Фома. Считалось, что с этого времени осень окончательно уступает место зиме: «Фома пришел — зиму привел». Подробнее о традициях, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.
Народные традиции 19 октября 2025
Православные 19 октября чтят апостола Фому, который усомнился в воскресении Христа, но когда Спаситель явился ему и позволил дотронуться до своих ран, Фома уверовал всем сердцем. В его честь день считают временем укрепления веры и осознанности.
Считалось, что именно с этого дня начинались первые настоящие морозы. В народе даже говорили: «На Фому не зевай — тепло одевай». Хозяйки на праздник варили густые супы, пекли хлеб, убирали зерно, закрывали амбары. Мужчины латали заборы, ремонтировали телеги и проверяли печи.
Фома также считался покровителем тех, кто сомневается и ищет истину. Поэтому в этот день было принято рассуждать о жизни, прощать старые обиды и не принимать поспешных решений.
В некоторых регионах России 19 октября считали днем домашнего уюта. Семьи собирались вечером у печи, делали варенье, чинили одежду и рассказывали детям притчи о вере. Говорили: «Кто на Фому в доме — тот год в тепле проживет».
Народные приметы 19 октября 2025
Наши предки внимательно наблюдали за природой, считая, что в день Фомы можно точно предсказать погоду на зиму и судьбу семьи.
Приметы погоды:
- Если утро туманное — зима будет мягкая и снежная.
- Ясный день — к морозной зиме.
- Ветер с юга — к оттепели, с севера — к метелям.
- Вороны каркают у дома — к снегопаду.
- Если кошка спит, свернувшись клубком, — жди похолодания.
- Паук спускается по нитке — к перемене погоды.
- Дым из трубы идет прямо вверх — мороз близко.
Домашние и бытовые приметы:
- Упала ложка со стола — в гости придет женщина.
- Упала вилка — жди мужчину.
- Свеча коптит во время молитвы — кто-то завидует.
- Соль рассыпалась — к мелкой ссоре, но если собрать и бросить через левое плечо — беда обойдет стороной.
- Если в доме тихо и спокойно — весь год проживете в мире и согласии.
Что можно делать 19 октября 2025
В честь праздника стоит начать новое дело и провести время с близкими
Этот день посвящен спокойствию, вере и завершению дел. Все начатое в Фомин день будет удачным, если делать это с чистыми помыслами. Поэтому на праздник можно:
- Завершать начатое. День хорош для того, чтобы доделать старые дела, закрыть долги и разобраться с обещаниями.
- Помириться с близкими. Считается, что прощение, дарованное в этот день, очищает душу.
- Молиться апостолу Фоме. Верующие просят у святого укрепить веру, помочь избавиться от тревог и сомнений.
- Заняться домашними делами. Уборка и порядок в доме в Фомин день приносят гармонию в семью.
- Сварить горячее блюдо и накормить гостей. Щедрость в этот день — залог достатка зимой.
- Провести вечер спокойно. Желательно без громких разговоров и телевизора — ведь это время для общения с родными.
- Подарить близкому что-то полезное или теплое. Добрый поступок привлекает добро и защищает от болезней.
Чего нельзя делать 19 октября 2025
С днем апостола Фомы связано множество народных запретов и суеверий. Считалось, что именно в этот день легко «проспать» удачу или навлечь сомнение на свою душу. 19 октября нельзя:
- Ссориться и спорить. Любой конфликт может затянуться до конца зимы.
- Брать или давать деньги в долг. Деньги, отданные на Фому, не возвращаются.
- Отправляться в дальнюю дорогу. Путь будет трудным или бесполезным.
- Лениться и спать допоздна. «Кто на Фому спит, тот счастье проспит», — говорили в народе.
- Жаловаться на жизнь. В этот день слова обладают особой силой — сказанное с унынием может исполниться.
- Работать после заката. После захода солнца, Фомин день принадлежит отдыху и молитве.
- Хвастаться. Фома не терпел гордыни — за бахвальство судьба могла «наказать» потерей удачи.
Церковные традиции 19 октября 2025
Верующие просят у святого укрепить свою веру и сил, которые помогут преодолеть все трудности
В церкви 19 октября совершаются службы в честь апостола Фомы. Верующие молятся о даровании веры, терпения и мудрости. Церковь напоминает:
- Не бойтесь сомнений — они могут стать началом крепкой веры.
- Проявляйте милосердие и сострадание к тем, кто ищет путь.
- Помогите нуждающемуся или подайте милостыню от чистого сердца.
Народная мудрость и пословицы на 19 октября 2025
- «На Фому и солнце не греет, и дождь не веселит».
- «Фома осенний — ворота зимы».
- «Фома неверующий, да веру нашел — и нас научил».
- «Кто на Фому смеется, тот всю зиму слезы льет».
- «Фома пришел — дело завершил».
