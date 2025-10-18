В ДТП погиб один из пассажиров авто Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ХМАО на автодороге Нижневартовск — Радужный 18 октября столкнулись два КАМАЗа. Один из них вез контейнер, его водитель не выдержал дистанцию и влетел в другой грузовик. В результате ДТП погиб пассажир одного из авто.

«18 октября около 08:00 на 46-м километре автодороги Нижневартовск — Радужный водитель „Камаз Контейнеровоз“, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего допустил столкновение с другим автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП водитель контейнеровоза с травмами доставлен в медицинское учреждение, его пассажир скончался на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция округа в telegram-канале.