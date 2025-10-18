Сальдо: дрон Украины ударил по ПВР под Херсоном, погибла супружеская пара
Сальдо заявил, что ВСУ нанесли удар по жилому сектору
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Херсонской области в ночь на 18 октября в результате атаки украинских беспилотников по селу Железный Порт Голопристанского округа погибла супружеская пара. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина», — написал Сальдо в telegram-канале. Отмечается, что супруги находились в пункте временного размещения (ПВР) эвакуированных.
Кроме того, в ходе обстрелов противник нанес дополнительные удары по жилым районам. Это привело к повреждению домов местных жителей.
В ночь на 18 октября средствами противовоздушной обороны был уничтожен 41 беспилотник армии Украины. В Министерстве обороны сообщили, что наибольшее количество дронов — 12 единиц — было сбито в небе над Брянской областью. В Калужской области и Республике Башкортостан нейтрализовано по пять беспилотников. В Московской области были уничтожены три аппарата. Также по два БПЛА ликвидировали в Белгородской и Орловской областях, а еще по одному дрону — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областях. Кроме того, над акваторией Черного моря силы ПВО уничтожили шесть беспилотных аппаратов.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
