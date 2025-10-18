Умер основатель муайтай в Челябинской области Константин Жданов

Не стало Константина Жданова — «отца» тайского бокса в Челябинской области Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области

Ушел из жизни 53-летний Константин Жданов — председатель Федерации муайтай Челябинской области и вице-президента Федерации муайтай России. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта области.

«Константин Геннадьевич стоял у истоков развития тайского бокса в Челябинской области и в России. Он был судьей международной категории, чей высокий профессионализм и авторитет признавались коллегами по всему миру», — рассказали в региональном минспорте.