Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В МВД предупредили о новой схеме обмана россиян

МВД РФ: мошенники получают доступ к «Госуслугам» через поддельные объявления
18 октября 2025 в 11:56
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В МВД заявили, что через поддельные объявления мошенники похищают деньги

В МВД заявили, что через поддельные объявления мошенники похищают деньги

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники похищают деньги и получают доступ к «Госуслугам» через поддельные объявления. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

«Ссылка ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные от „Госуслуг“, чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты, льготы и так далее», — приводит слова пресс-службы ТАСС. Отмечается, что если ввести данные, мошенники получат доступ к госуслугам и ко всем данным.


Ранее в МВД уже сообщали о схожих схемах мошенничества, когда злоумышленники под видом сотрудников домофонных компаний выманивали у граждан коды и пароли от «Госуслуг», ссылаясь на замену оборудования. Жертвами подобных атак чаще всего становятся пожилые люди, а мошенники используют методы социальной инженерии для получения доступа к личным данным и финансовым сервисам. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал