В МВД предупредили о новой схеме обмана россиян

В МВД заявили, что через поддельные объявления мошенники похищают деньги Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мошенники похищают деньги и получают доступ к «Госуслугам» через поддельные объявления. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

«Ссылка ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные от „Госуслуг“, чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты, льготы и так далее», — приводит слова пресс-службы ТАСС. Отмечается, что если ввести данные, мошенники получат доступ к госуслугам и ко всем данным.



