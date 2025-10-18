РБК: затопленные атомные подлодки К-27 и К-159 поднимут на поверхность

Затопленные подлодки К-27 и К-159 планируют поднять и утилизировать Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Правительство России заложило в проект федерального бюджета средства на подъем и утилизацию советских атомных подлодок К-27 и К-159, затонувших на дне арктических морей. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации «Росатом».

«В проекте федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предусмотрено выделение средств на реабилитацию акватории арктических морей от затонувших и затопленных радиационно опасных объектов начиная с 2027 года», — приводит слова пресс-службы РБК. Отмечается, что в 2026 году будет идти подготовка к запланированным работам.

К проекту бюджета, средства выделяются в рамках государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». Всего на три года на эту программу предусмотрено 283,4 млрд рублей. Уточняется, что подъем затонувших подлодок оценивается как приоритетная задача для обеспечения экологической безопасности Арктики, поскольку корпуса судов содержат радиоактивные материалы, представляющие потенциальную угрозу для окружающей среды региона.

Атомные подводные лодки К-27 и К-159 входят в число семи советских и российских субмарин, затонувших в водах Мирового океана. Всего известно о девяти подобных случаях, включая два происшествия с американскими подлодками. К-27, построенная по проекту 645 и оснащенная жидкометаллическим реактором, по своим техническим характеристикам превосходила американскую субмарину Seawolf. В 1968 году на борту К-27 произошла авария, в результате которой 140 членов экипажа получили лучевое поражение, девять из них скончались. После инцидента подлодка была отбуксирована в пункт базирования, но из-за отсутствия необходимых технологий для утилизации в 1981 году субмарину затопили на глубине 75 метров в Карском море.