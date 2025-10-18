МВД: 12 тысяч человек подали заявления о переезде в Россию
Больше 12 тысяч человек хотят вернуться в Россию
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
С начала 2025 года более 12 тысяч россиян, находящихся за границей, выразили желание вернуться на родину по государственной программе переселения соотечественников. Такие данные предоставила Миграционная служба МВД РФ.
«Всего в этом году с заявлениями об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению... обратились 12 500 человек», — сказано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что особое внимание сейчас уделяется регионам, граничащим с государствами Прибалтики.
Первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Миграционной службы МВД России, полковник полиции Анна Вишнякова, на этой неделе посетила Псковскую область. Она оценила ситуацию, связанную с возможной депортацией российских граждан из Латвии, Литвы и Эстонии, а также провела рабочие встречи с представителями местных властей и координационных центров.
Ранее власти Латвии уведомили около тысячи россиян о возможной депортации из-за отсутствия действующего вида на жительство, который невозможно продлить без сдачи экзамена по латышскому языку. После истечения срока добровольного выезда 13 октября 2025 года более 800 русскоязычных граждан оказались под угрозой высылки, а российские ведомства заявили о готовности оказать им помощь и содействие при возвращении на родину.
