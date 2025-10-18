МВД: 12 тысяч человек подали заявления о переезде в Россию

Больше 12 тысяч человек хотят вернуться в Россию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С начала 2025 года более 12 тысяч россиян, находящихся за границей, выразили желание вернуться на родину по государственной программе переселения соотечественников. Такие данные предоставила Миграционная служба МВД РФ.

«Всего в этом году с заявлениями об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению... обратились 12 500 человек», — сказано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что особое внимание сейчас уделяется регионам, граничащим с государствами Прибалтики.

Первый заместитель начальника департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Миграционной службы МВД России, полковник полиции Анна Вишнякова, на этой неделе посетила Псковскую область. Она оценила ситуацию, связанную с возможной депортацией российских граждан из Латвии, Литвы и Эстонии, а также провела рабочие встречи с представителями местных властей и координационных центров.

