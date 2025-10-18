От здания практически ничего не осталось Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в кафе улице Техническая, 63 произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы, информацию о происшествии URA.RU также подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 30 квадратных метров горит павильон кафе. На месте работают 12 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара — пока неизвестно.