Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В Екатеринбурге кафе сгорело дотла. Видео

18 октября 2025 в 14:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
От здания практически ничего не осталось

От здания практически ничего не осталось

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге в кафе улице Техническая, 63 произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы, информацию о происшествии URA.RU также подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«На площади 30 квадратных метров горит павильон кафе. На месте работают 12 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили в ведомстве.

Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара — пока неизвестно.

Видео: telegram-канал «Безумный Екб»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал