В Екатеринбурге кафе сгорело дотла. Видео
От здания практически ничего не осталось
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге в кафе улице Техническая, 63 произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы, информацию о происшествии URA.RU также подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«На площади 30 квадратных метров горит павильон кафе. На месте работают 12 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники», — сообщили в ведомстве.
Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара — пока неизвестно.
Видео: telegram-канал «Безумный Екб»
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!