Российские войска уничтожили объекты ВПК Украины
18 октября 2025 в 14:31
Фото: © URA.RU
Армейские группировки России точными ударами разгромили предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также была уничтожена транспортная инфраструктура и центр подготовки операторов беспилотников
