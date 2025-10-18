Цены на мандарины взлетят к Новому году
Цена на мандарины может вырасти на 20%, указано в посте
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Цены на мандарины вырастут на 20% к Новому году. К тому же средняя цена уже выше на 3% по сравнению с прошлым годом. Об этом написали в новостных telegram-каналах.
«Аналитики АТОЛ уже зафиксировали рост цены килограмма мандаринов по сравнению с прошлым годом на 3%: средняя цена сейчас составляет 224 рубля против 217 год назад», — указано в посте telegram-канала Shot. Тем временем к Новому году они могут подорожать на 20%.
Ранее в Челябинской области фиксировалось снижение цен на мандарины: с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года стоимость килограмма уменьшилась на 6,1%, до 203,7 рубля. Однако на фоне заметного подорожания других фруктов, таких как лимоны, киви и груши, эксперты прогнозируют рост цен на мандарины к Новому году сразу на 20%.
