Цены на мандарины взлетят к Новому году

Цена на мандарины может вырасти на 20%, указано в посте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на мандарины вырастут на 20% к Новому году. К тому же средняя цена уже выше на 3% по сравнению с прошлым годом. Об этом написали в новостных telegram-каналах.

«Аналитики АТОЛ уже зафиксировали рост цены килограмма мандаринов по сравнению с прошлым годом на 3%: средняя цена сейчас составляет 224 рубля против 217 год назад», — указано в посте telegram-канала Shot. Тем временем к Новому году они могут подорожать на 20%.